زيادة الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم 55 قرشًا، ليتراوح بين جنيهن و4.75 جنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور، مقارنة بمستواها أمس الأربعاء

وفي المقابل تراجعت أسعار كيلو البطاطس والبرتقال السكري واليوسفي والرمان بين جنيه و3 جنيهات، وفقا لبيانات سوق العبور اليوم.

وتراوح سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات و4.8 جنيه، وسعر كيلو البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو الرومان بين 3 و7 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.75 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.8 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين جنيهن و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الموز البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة جنيه.