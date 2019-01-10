الطماطم والبطاطس والدواجن.. سلع قادت معدل الأسعار للانخفاض في ديسمبر

كتب - مصطفى عيد:

سجل التضخم الشهري معدلا سالبا للشهر الثاني على التوالي قدره 4.1% خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل معدلا سالبا 0.7% خلال نوفمبر، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

ويعني تسجيل معدل التضخم رقمًا سالبًا أن الأسعار تراجعت مقارنة بالشهر السابق له.

وقاد التراجع الملحوظ في المستوى القياسي للأسعار خلال ديسمبر عدد من الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الدواجن.

ووفقا لبيانات الإحصاء، تراجعت أسعار الطماطم بنسبة 40.2%، والبطاطس بنسبة 31.1%، والسبانخ بنسبة 18.3% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر.

كانت أسعار الطماطم انخفضت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 26%، بعد أن شهدت الشهور القليلة السابقة عليه ارتفاعا ملحوظا في عدد من أنواع الخضروات على رأسها الطماطم، والبطاطس.

وبحسب بيانات الإحصاء، انخفض خلال ديسمبر أيضا أسعار كل من اليوسفي بنسبة 17.7%، والموز بنسبة 12.2%، بالإضافة إلى الدواجن التي تراجعت أسعارها بنسبة 5.4%.

وانخفضت مجموعة الخضروات بشكل عام بنسبة 22.4% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنوفمبر، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية تراجعا بنسبة 0.5%.

وفي المقابل وعلى الرغم من التراجع في المستوى العام للأسعار، ارتفعت بعض أسعار السلع الأخرى خلال ديسمبر الماضي بشكل ملحوظ منها الرمان بنسبة 22%، والملوخية بنسبة 20%، والعنب بنسبة 11.5%، والجوافة بنسبة 9.8%، والخيار بنسبة 6.5%، والكوسة بنسبة 5.6%، والأرز بنسبة 2.9%.

وانخفض بذلك معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر الماضي، إلى 11.1% مقابل 15.6% خلال شهر نوفمبر، بحسب بيانات جهاز الإحصاء اليوم، مع تسجيل التضخم الشهري معدلا سالبا.

وسجلت أسعار قسم الطعام والشراب تراجعا بنسبة 7.3% خلال ديسمبر الماضي مقابل تراجعا 1.4% في نوفمبر.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الزيادة في أسعار قسم الطعام والشراب إلى 10.7% خلال ديسمبر الماضي مقابل 19% في نوفمبر.

اقرأ أيضًا:

التضخم السنوي يتراجع إلى 11.1% في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي

الإحصاء: الأسعار تتراجع للشهر الثاني على التوالي بسبب الخضروات والدواجن