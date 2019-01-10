طلعت مصطفى توقع شراكة مع "هواوي" لتطبيق التحول الرقمي للمعيشة بمشروعاتها

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اتفاقية شراكة مع شركة "هواوي تكنولوجيز" العالمية، للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين من خلال التحول الرقمي للمعيشة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وفقا لبيان من شركة هواوي، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، يمهد هذا التعاون الطريق تجاه شراكة استراتيجية لتطوير مشروعات المجموعة من خلال الاستفادة بأحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية المقدمة من شركة هواوى.

وقال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة، إن الاتفاقية "خطوة مهمة في طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة"، مشيرًا إلى أن المجموعة تسعى لمثل هذه الشراكات الاستراتيجية المؤثرة بما ينعكس بقيمة مضافة حقيقية على الاقتصاد القومي.

وأضاف مصطفى، أن تفعيل الاتفاقية سيفتح الباب ـمام مشروعات المجموعة وعلى رأسها الرحاب ومدينتي لتطبيق أحدث التقنيات الذكية الرقمية في إدارة عمليات التشغيل بكفاءة وجودة عالية و"بما يساهم في الارتقاء بجودة حياة قاطني مشروعاتنا كي تواكب معطيات العصر، وأحدث التطورات العالمية أولا بأول، وأيضا بما يتفق مع المفهوم الشامل للتنمية العمرانية المتكاملة".

وقال مايكل لي، الرئيس الإقليمي لقطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات لشركة هواوي تكنولوجيز، إن شركته تحرص على بحث سُبل التعاون مع كافة الجهات، مضيفًا "لذلك نحن نعتمد في عملنا علي التعاون في تحقيق خططنا المستقبلية، واليوم نحتفل بتعاون استراتيجي جديد نضمه لسلسلة نجاحتنا في مصر والشرق الأوسط".

وأضاف أن "توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة طلعت مصطفي القابضة، لإدخال أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تتعلق بمجالي الأمن والحماية والتي تتمثل في تقنيات الذكاء الاصطناعية و تعلم الألات وإنترنت الأشياء لتطوير المدن الجديدة كما هو متبع عالميا لتطوير و تدشين مدن ذكية جديدة".

ووصف لي، الاتفاقية بأنها "خطوة أولى نحو النهوض بالمجتمعات العمرانية في مصر من خلال تحويل مدن ومشاريع مجموعة طلعت مصطفى إلى مدن ذكية تتسم بسمات المدن العالمية المتطورة، ولأول مرة بمصر وشمال افريقيا سنقدم مزايا أمنية جديدة في المدن وهي التعرف على بصمة الوجه، التي ستعد طفرة كبيرة ستشهدها المدن المصرية."

وبحسب البيان، اتفقت مجموعة طلعت مصطفى وشركة هواوي تكنولوجيز على عمل تطوير مشترك لمشروع الـ Spine الذي يقع على مساحة 4 ملايين م2 في "مدينتي" بالقاهرة الجديدة.

ويضم مشروع الـ Spine عدة عناصر سكنية وإدارية وتجارية وفندقية وترفيهية حيث سيطبق بها أحدث ما وصلت اليه المدن الذكية من خلال التكنولوجيا الحديثة، وفقا للبيان.