التضخم السنوي يتراجع إلى 11.1% في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر الماضي، إلى 11.1% مقابل 15.6% خلال شهر نوفمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الخميس.

وجاء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي، مع تسجيل التضخم الشهري معدلا سالبا للشهر الثاني على التوالي قدره 4.1% خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل 0.7% خلال نوفمبر، تأثرا باستمرار انخفاض أسعار الخضروات والدواجن.

ولا يعني تراجع التضخم أن الأسعار تراجعت ولكنه يعني أن الأسعار ترتفع ولا بوتيرة أقل.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو من العام الماضي عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر الماضي وحتى مايو، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو مع رفع أسعار الوقود.

ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.

وبحسب البيان، ساهم تراجع أسعار مجموعة الخضروات، والداوجن، والفاكهة، والأسماك والمأكولات البحرية في تراجع التضخم الشهري في ديسمبر.