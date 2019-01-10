الإحصاء: الأسعار تتراجع للشهر الثاني على التوالي بسبب الخضروات والدواجن

كتب- مصطفى عيد:

قاد تراجع أسعار الخضروات والدواجن التضخم الشهري لتسجيل معدل سالب للشهر الثاني على التوالي قدره 4.1% خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل معدل سالب 0.7% خلال نوفمبر، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

ويعني تسجيل معدل التضخم رقمًا سالبًا أن الأسعار تراجعت مقارنة بالشهر السابق له.

وبحسب البيان، سجلت أسعار مجموعة الخضروات تراجعا بنسبة 22.4% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنوفمبر، ومجموعة اللحوم والدواجن تراجعا بنسبة 2.3%، ومجموعة الفاكهة تراجعا بنسبة 0.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية تراجعا بنسبة 0.5%.

وتراجعت أسعار الطماطم خلال ديسمبر مقارنة بنوفمبر بنسبة 40.2%، والبطاطس بنسبة 31.1%، والسبانخ بنسبة 18.3%، وهو ما أدى لانخفاض مجموعة الخضروات على الرغم من ارتفاع أسعار الملوخية بنسبة 20%، والخيار بنسبة 6.5% والكوسة بنسبة 5.6%.

كما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة 5.4%، والموز بنسبة 12.2%، واليوسفي بنسبة 17.7%، بينما ارتفعت أسعار الرمان بنسبة 22%، والعنب بنسبة 11.5%، والجوافة بنسبة 9.8%، كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 2.9%.

وشهد معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر ديسمبر الماضي تراجعا ملحوظا للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 11.1% مقابل 15.6% في نوفمبر، بحسب بيان الإحصاء اليوم.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو من العام الماضي عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو الماضي، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو مع رفع أسعار الوقود.

واستهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم إلى 13% (+/-3) خلال الربع الأخير من 2018.