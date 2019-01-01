8 بنوك تستحوذ على 78% من تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتبت- منال المصري:

ضخت 8 بنوك عاملة في مصر نحو 78% من إجمالي تمويلات البنوك بمباردة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 3 سنوات منذ إنطلاق المبادرة.

وبحسب مسؤولون في 8 بنوك تحدثوا لمصراوي فإن إجمالي ما ضخوه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 3 سنوات بلغت 90 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي حصل عليها مصراوي في وقت سابق، أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 115.2 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في 3 سنوات منذ شهر ديسمبر 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي ليستفيد منها منها 491 ألف عميل من الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان البنك المركزي أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية عام 2015 بقيمة 200 مليار جنيه لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد متناقص 5% للمنشآت الصغيرة و7% لتمويل الاَلات والمعدات للمشروعات المتوسطة في القطاع الزراعي والصناعي و8% لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة المتجددة.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك ضخ 7.5 مليار جنيه قروض في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قبل نهاية العام الجاري .

وتتراوح هذه التمويلات بين 4 مليارات جنيه للتمويل متناهي الصغر و3.5 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وبحسب فايد فإن معدل نمو المشروعات متناهية الصغر قفز بنسبة 90% قبل نهاية العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فيما بلغت نسبة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة 90% من سبتمبر الماضي من العام الجاري حتى ديسمبر بزيادة 1.1 مليار جينه في ثلاثة أشهر .

وأوضح فايد أن عدد العملاء الجدد في محفظة المشروعات متناهية الصغر حقق زيادة بنسبة 40% خلال العام الجاري ليصل عددهم 200 ألف عميل مقارنة 154 ألف عميل من نفس الفترة من العام الماضي وذلك بفضل إمتلاك البنك خبرة وكوادر مصرفية في تمويل هذه المشروعات بإجرءات مبسطة .

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 30 مليار جنيه في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار ثلاثة سنوات من إطلاق المبادرة بعدد مستفيدين يصل إلى 30 ألف مستفيد.

وقال مصدر مسؤول في بنك قطر الوطني إن البنك ضخ تمويلات تتراوح بين 26 مليار إلى 30 مليار جنيه في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

ويأتي بنك قطر الوطني في المركز الثاني بعد البنك الأهلي في تمويل المبادرة، بحسب المسؤول.

وقال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك بلغت نحو 3.4 مليار جنيه .

وأضاف أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على 1.2 مليار جنيه من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويبلغ عدد عملاء للمشروعات متناهية الصغر نحو 100 ألف عميل .

وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك ضخ تمويلات 605 ملايين جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح أن عدد المستفيدين من المبادرة يصل إلى 1.5 ألف عميل حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وقال مصدر مسؤول في بنك التعمير والإسكان إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وبحسب مصدر مسؤول في المصرف المتحد فإن البنك ضخ تمويلات بقيمة تقترب من مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال شريف البحيري رئيس قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر إن حجم محفظة التمويلات التي ضخها البنك لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُقدر بنحو 15 مليار جنيه حالياً، مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية 2015 موضحا أن معدل الضخ الشهري ارتفع من 150 مليون جنيه إلى 1.3 مليار جنيه.