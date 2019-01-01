تفاصيل حكم تغريم "فودافون" لصالح "اتصالات" بخصوص أسعار الترابط

كتب- محمد علاء الدين:

حصلت شركة اتصالات مصر، على حكم لصالحها، من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، بتعويض قدره 700 مليون جنيه، من شركة فودافون، بسبب قضية الخلاف حول أسعار الترابط.

وكانت فودافون قد أقامت دعوى قضائية أمام التحكيم بشأن أسعار الترابط مع اتصالات مصر، وهو النزاع الذي استمر 3 سنوات، قبل أن يحكم فيه لصالح اتصالات.

وقال مصدر مسؤول، في شركة اتصالات، لمصراوي، إن الخلاف يرجع إلى اعتراض شركة فودافون على تدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع أسعار الترابط بين الشركات.

وحدد جهاز تنظيم الاتصالات أسعار الترابط بين شركتي فودافون واتصالات، والتزمت بها الأخيرة إلا أن فودافون لم تلتزم بها، وحينما طلبت شركة اتصالات فروق الأٍسعار استنادا لأسعار الترابط التي حددها الجهاز، لجأت فودافون إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، معتبرة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس من حقه التدخل ووضع أسعار الترابط بين الشركات، بحسب ما قاله المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وأضاف: "فودافون خسرت القضية وحصلنا على حكم بحصولنا على تعويض بقيمة 700 مليون جنيه".

وقال المصدر إن "قضايا التحكيم ليس بها استئناف" ما يعني أن الحكم الذي حصلت عليه الشركة واجب النفاذ.

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"اتصالات مصر" تحصل على حكم بتعويض 700 مليون جنيه من "فودافون"