وزارة التضامن تدرس صرف معاشات الدعم النقدي عبر المحمول

كتبت- ياسمين سليم:

تدرس وزارة التضامن الاجتماعي مع أكثر من شركة محمول صرف معاشات الدعم النقدي إلكترونيًا "عبر المحمول"، بحسب نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.

وقالت نيفين في لقاء مع عدد من الصحفيين، مساء أمس، إن "هناك مفاوضات مع أكثر من شركة محمول لأن يكون صرف الدعم النقدي أو القروض التي تقدمها الوزارة عبر المحمول".

وتتيح شركات المحمول العاملة في مصر حاليًا خدمة المحفظة الإلكترونية والتي يمكن من خلالها تلقي وتحويل الأموال.

وبحسب نيفين فإن "ميكنة صرف الدعم النقدي، لتكون هناك رسمية في انتقال المال".

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا معاشات الدعم النقدي من خلال مكاتبها التأمينية عن طريق بطاقة صرف مخصصة لأصحاب معاشات الدعم النقدي.

ويبلغ عدد المستحقين الحاليين لمعاشات الدعم النقدي نحو 1.37 مليون أسرة لمعاش الضمان الاجتماعي و2.2 مليون أسرة لمعاشي الدعم النقدي لتكافل وكرامة بينهم نحو 1.2 مليون مستحق من ذوي الإعاقة، بحسب نيفين.

وتعمل الوزارة حاليًا على تنقية المستحقين من معاش الدعم النقدي، لخروج غير المستحقين.

وقالت نيفين إن الأسر التي حصلت على دعم نقدي غير مستحق ستخضع لإجراءات قانونية، فضلًا عن أن الوزارة لديها آلية لاسترداد الأموال بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقابة الإدارية.

وتلقت وزارة التضامن طلبات من بعض المستحقين للدعم يبدون رغبتهم رد الكارت الخاص بصرف المعاش، نظرًا لانقضاء أسباب استحقاقهم للدعم.

وقالت "جاءنا طلبات من بعض المستحقين برد الكارت، لأنهم علموا أنهم سيردون الأموال التي حصلوا عليها".

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