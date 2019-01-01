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    ارتفاع أسعار الذهب بمصر في أول تعاملات العام الجديد

    01:39 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    ارتفاع أسعار الذهب بمصر في أول تعاملات العام الجديد

    الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار الذهب في مصر جنيهًا واحداً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواها أمس الاثنين.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 641 جنيهًا مقابل 640 جنيهًا أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 549 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 733 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 5128 جنيهًا.

    وعالمياً، ارتفع الذهب بنسبة طفيفة بختام جلسة أمس، بينما سجلت أسعار المعدن أول انخفاض سنوي لها منذ 2015 متأثرة بصعود الدولار بفعل المخاوف التجارية وارتفاع أسعار الفائدة خلال 2018، بحسب وكالة رويترز.

    ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج، سجل السعر الفوري لأوقية الذهب في ختام جلسة أمس 1282.60 دولار مقابل 1280.71 دولار في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي بنسبة زيادة نحو 0.15%.

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