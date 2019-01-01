الجمارك تعلن أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تثبيت الدولار الجمركي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، أسعار العملات التي يتم التعامل بها جمركيًا خلال شهر يناير، سواء المرتبطة بأسعار الصرف في البنك المركزي والمطبقة على السلع غير الضرورية، أو المقدرة للسلع الضرورية.

وثبتت المصلحة سعر الدولار الجمركي لشهر يناير سواء كان للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج عند 16 جنيها للشهر الـ 16 على التوالي، وللمنتجات غير الأساسية عند مستوى 17.9739 جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.

وفيما يلي أسعار العملات الجمركية طبقا لموقع مصلحة الجمارك عن شهر يناير الجاري:

أسعار العملات الجمركية على السلع الأساسية:

الدولار: 16 جنيها.

اليورو: 18.304 جنيه.

الجنيه الاسترليني: 20.8454 جنيه.

الين الياباني: 0.145112 جنيه.

اليوان الصيني: 2.3272 جنيه.

الريال السعودي: 4.2652 جنيه.

الدرهم الإماراتي: 4.3567 جنيه.

الدينار الكويتي: 52.7619 جنيه.

الدينار الأردني: 22.5607 جنيه.

الريال القطري: 4.395 جنيه.

أسعار العملات الجمركية على السلع غير الأساسية:

الدولار: 17.9739 جنيه.

اليورو: 20.4508 جنيه.

الجنيه الاسترليني: 22.8015 جنيه.

الين الياباني: 0.159914 جنيه.

اليوان الصيني: 2.609 جنيه.

الريال السعودي: 4.7913 جنيه.

الدرهم الإماراتي: 4.894 جنيه.

الدينار الكويتي: 59.1582 جنيه.

الدينار الأردني: 25.3513 جنيه.

الريال القطري: 4.9378 جنيه.