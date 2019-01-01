التضامن تطلب رفع مخصصات الدعم النقدي إلى 18 مليار جنيه في العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن الوزارة طلبت رفع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة خلال العام المالي المقبل إلى 18 مليار جنيه.

وأضافت في لقاء مع عدد من الصحفيين، مساء أمس الاثنين، "طلبنا 18 مليار جنيه، الزيادة ليست كبيرة عن العام المالي الحالي، لكننا نعتمد على أننا نعمل على تنقية المستحقين وبالتالي سيخرج غير المستحق ويدخل مكانه مستحق أخر".

وخصصت وزارة المالية مبلغًا قيمته 17.5 مليار جنيه لمعاشات الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي، وهو نفس المبلغ المخصص لها خلال العام المالي الماضي.

وبحسب نيفين فإن الوزارة تستطيع من خلال هذه الزيادة في المخصصات إدخال ما بين 50 إلى 100 ألف مستحق لمعاش كرامة في السنة المالية الجديدة.

وقالت إذا توافرت المخصصات الجديدة سنستطيع رفع عدد الأسر المستحقة بالتحديد المستحقين من كبار السن وذوي الإعاقة.

ويبلغ عدد المستحقين الحاليين لمعاشات الدعم النقدي نحو 1.37 مليون أسرة لمعاش الضمان الاجتماعي و2.2 مليون أسرة لمعاشي الدعم النقدي لتكافل وكرامة بينهم نحو 1.2 مليون مستحق من ذوي الإعاقة، بحسب نيفين.

ووفقًا لنائبة وزيرة التضامن، فإن العدد الحالي لمتلقي الدعم النقدي يقترب من 3.5 مليون أسرة، ومن المنتظر مع نهاية العام المالي الحالي أن يصل لما بين 3.2 إلى 3.3 مليون أسرة.

وتقول نيفين "العدد بهذا سينخفض.. وهذا حقيقي لأننا نعيد تسجيل المستحقين للضمان الاجتماعي ونراجع المستحقين الأوائل لمعاشي تكافل وكرامة وهذا يعني خروج غير المستحقين ولهذا سينخفض العدد".

ولا تتوقع نيفين أن تحدث زيادة في قيمة المعاشات وتقول "لا يوجد زيادة في قيمة المعاش ولكن ستكون هناك زيادة في خدمات مثل الصحة أو تقديم فرص عمل لأفراد الأسر المستحقة للدعم".

وتقول إن الوزارة تعمل حاليًا للتحول من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج حيث أننا نشجع الأسر الشابة للحصول على فرصة عمل، وهذا لا يعني أنها ستخرج من استحقاق الدعم النقدي.