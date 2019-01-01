التنظيم والإدارة : لن نتعامل ورقيًا مع أي جهة حكومية في 2020

القاهرة – مصراوي:

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجهاز ينفذ عدة تطبيقات إلكترونية لميكنة وتيسير العمل، وإنه بحلول عام 2020 لن يتعامل الجهاز ورقيًا مع أي مؤسسة حكومية.

وأضاف الشيخ، أنه من المقرر أن يشهد عام 2019 الإعلان عن هذه التطبيقات وتدريب الموظفين المتعاملين عليها عقب تسليم كل جهة جهاز حاسب آلي وسكانر "جهاز ماسح ضوئي" و APN وهي اختصار لـ Access Point Name وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها أكاديمية البحث العلمي بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية وعدد كبير من قيادات وموظفي الأكاديمية، بحسب البيان.

واستعرض الشيخ، جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف للوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة، ويرفع من رضا المواطن.

ورد رئيس الجهاز على استفسارات العاملين الخاصة بقانون الخدمة المدنية ، وعرض لمعالجة القانون ولائحته للكثير من التحديات التي يعاني منها الجهاز الإداري .

وأوضح الشيخ، أنه إعمالا لمباديء العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل وظائف أو العاملين في القطاع الحكومي ، فقد أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية استجابة للاستحقاقات القانونية التي وردت في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وقال إن المتقدم يخضع لعدة اختبارات، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات استخدام اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار، واختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات.

وأشار إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام إليكتروني كامل، لا يقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال.