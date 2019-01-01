اليوم.. إجازة رسمية في البنوك والبورصة بمناسبة انتهاء السنة المالية

القاهرة- مصراوي:

تشهد، اليوم الثلاثاء البنوك والبورصة في مصر إجازة رسمية بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك أمس الاثنين 31 ديسمبر.

وقالت البورصة، في بيان الخميس الماضي، إنه تقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019.

وقال البنك المركزي، في بيان سابق "بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2018 (عطلة البنوك)، تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الأول من يناير 2019، على أن يستأنف العمل في البنوك يوم الأربعاء الموافق ٢ يناير المقبل".