"التجاري وفا" يخطط لإطلاق "الموبايل والإنترنت بنكنج" في مصر خلال 2019

شرم الشيخ - منال المصري ومصطفي عيد:

قال محمد الكتاني الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك، إن البنك يخطط لإطلاق خدمات "الموبايل بنكنج" و"المحفظة الذكية" و"الإنترنت بنكنج" في مصر خلال العام المقبل.

وأضاف الكتاني لمصراوي، على هامش منتدى أفريقيا ٢٠١٨ اليوم الأحد، أن خطة البنك التوسعية في مصر تركز على التوسع في إطلاق المنتحاتً الإلكترونية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشروعات الخاصة.

وأشار إلى أن فرع البنك في مصر يساهم بحوالي 8% من إجمالي أرباح المجموعة، مؤكدا أن البنك يخطط لإطلاق فروع جديدة في مصر بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية لتحقيق الشمول المالي.

ويقدر إجمالي استثمارات مجموعة التجاري وفابنك في السوق الأفريقي بحوالي ١.٥ مليار دولار في ١٥ دولة، حيث تعتبر مصر واحدة من أهم هذه الدول بعد استحواذ المجموعة على بنك باركليز خلال الفترة الماضية، بحسب الكتاني.

وقال الكتاني إن البنك يمتلك ٤٢٠٠ فرع في أفريقيا، مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للاستثمار في أفريقيا.

وطالب الكتاني الحكومات الأفريقية بضرورة تذليل الإجراءات البيروقراطية بين الدول الأفريقية، بهدف تسهيل العمليات الاستثمارية، وكذلك تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق معدلات النمو على مستوى القارة.