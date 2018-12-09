رئيس الوزراء: السيسي كلفني بحضور توقيع عقد مشروع كبير بتنزانيا خلال أيام

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لمس خلال جلسات منتدى أفريقيا 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن هناك اهتماماً كبيراً من مختلف القيادات الافريقية لتفعيل اتقافيات التجارة الحرة والبينية بين دول أفريقيا.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى ما تتمتع به هذه القارة من إمكانيات ومقومات، مؤكدا أنه حان الوقت لتكون تلك الإمكانيات والمقدارت بين يد أبنائها وهم من يتولون قيادة عملية التنمية فيها.

جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي، فى المائدة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018، تحت عنوان "مصر بوابة العبور إلى أفريقيا"، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء، ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية.

وأعرب مدبولي عن سعادته لما سمعه من كل من رئيس البنك الأفريقى للتنمية، ورئيس بنك إعادة الإعمار الأوروبي، وهم يشيدون بتحقيق الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية وما تبع ذلك من تحسن في معدلات الاستثمار في مصر.

وذكر أن تركيز الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الماضية كان في محله، حيث لم يكن يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن تتمكن مصر من تحقيق هذه الإصلاحات الاقتصادية بهذه السرعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على زيادة أعداد المناطق الحرة وتوزيعها على كافة أنحاء ومناطق الجمهورية، وإنشاء مناطق حرة متخصصة لصناعات بعينها، وذلك دعماً للصادرات وتيسيراً لكافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وقال مدبولي: "خلال 48 ساعة سأسافر على رأس وفد رفيع المستوي إلى تنزانيا بتكليف من رئيس الجمهورية لحضور الاحتفال بتوقيع عقد مشروع كبير سينفذه تحالف مصري بتمويل من إحدى المؤسسات الدولية، وهذا هدفنا حالياً، وهو دعم أشقائنا الأفارقة".

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع التحرك لأفريقيا على رأس أولويات عمل الدولة المصرية بما يحقق الانطلاق والتكامل مع قارة أفريقيا، وهو ما يتواكب أيضاً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام المقبل.