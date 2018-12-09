أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

مسؤول في فيسبوك يوضح لمصراوي حقيقة رسائل "تعذر الوصول بالخادم"

07:34 م الأحد 09 ديسمبر 2018
مسؤول في فيسبوك يوضح لمصراوي حقيقة رسائل "تعذر الوصول بالخادم"

فيس بوك

كتب- محمد علاء الدين:

قال مسؤول بشركة فيسبوك إن ما يتداوله بعض مستخدمي الفيسبوك في مصر حول وصول رسائل لهم من الفيسبوك تفيد "تعذر الاتصال بالخادم وضرورة التعليق بالملصقات" أمر عار تماما عن الصحة وهو مجرد ترند يقوم المستخدمون بنقله من بعض.

وأضاف المسؤول لمصراوي "الفيسبوك بريء تمامًا من هذا الأمر".

وتابع "أن ما يتداوله بعض المستخدمين ليس له علاقة بتحديثات أمنية خاصة بالموقع، وإنما هي مثلها مثل الرسائل التي انتشرت منذ فترة على الواتس آب بين المستخدمين بضرورة ارسال الرساله لـ 30 شخصًا لتجنب تعطيل الحساب".

من جانبه قال محمد عادل أحد المتخصصين في التسويق من خلال منصات السوشيال ميديا إن هذه التعليقات ليست لها أساس من الصحة وإنها مجرد تعليقات ينقلها المستخدمون من بعضهم اعتقادا منهم بأن حسابهم معلق أو قد يعلق إذا لم يتم رد الأصدقاء بملصقات لهم.

وتداول عدد من مستخدمي الفيسبوك منشورات تقول "لقد تعذر الاتصال بالخادم ويرجى التعليق بالملصقات حيث تم حظر خدمة النكز".

ووفقًا لموقع الفيسبوك فإن خدمة النكز عبارة عن أداة تساعد الأفراد من المستخدمين لفت الانتباه أو القول مرحبًا مثلًا، فحين تنكز شخص سوف يظهر إشعار له بأنه قد تلقى منك نكزة .

فيسبوك رسائل تعذر الوصول بالخادم مستخدمي الفيسبوك الواتس آب

الخبر التالى:

بعد تطوير "إيدج".. جوجل تصل لبيانات ملايين المستخدمين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان