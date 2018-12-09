توقيع اتفاق بين المصرف العربي وبنك مصر لتشجيع التصدير إلى أفريقيا

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، توقيع اتفاق إعلان نوايا بين سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لتشجيع ودعم الصادرات المصرية والعربية للدول الأفريقية.

وجاء توقيع هذا الاتفاق على هامش جلسات منتدى أفريقيا 2018 المُنعقد بمدينة شرم الشيخ حاليا.

ونص الاتفاق على التعاون بين الجانبين لتمويل تصدير البضائع المصرية للدول الأفريقية، سواء عبر تمويل منفرد من المصرف العربي لتنمية الاقتصادية، أو بتمويل مُشترك بين الجانبين، أو تقديم الضمانات التصديرية، أو بأي طريقة مناسبة للتعاون في مجال تمويل التجارة الخارجية.

كما يتضمن الاتفاق تبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجال الممارسات.

ووفقًا للاتفاق ستتم دراسة إنشاء خط ائتماني جديد بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 مليون دولار سبق أن قدمها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية لبنك مصر بغرض تمويل الصادرات المصرية لأفريقيا.

وقالت سحر نصر، إن الاتفاق يحقق أهداف الطرفين من المساهمة في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية ودول العالم العربي.

وقال سيدي ولد التاه، إن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية يهدف من هذا الاتفاق إلى تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث أنشأ بالفعل برنامجًا لتمويل تصدير المنتجات التي تشتمل على مكون مصري أو عربي لا يقل عن 30% من قيمة المنتج.

وقال محمد الإتربي إن بنك مصر والجهاز المصرفي عمومًا يضع على رأس أولوياته دعم حركة الصناعة والصادرات المصرية، خاصة للدول الأفريقية، وإن البنك يسعى لإعادة قصة نجاح التعاون السابق مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في مجال دعم الصادرات المصرية لأفريقيا.

وأضاف أن رؤى الجانبين متطابقة فيما يخص دور التجارة الخارجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقناعتهما المشتركة بأهمية التجارة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأفريقية.