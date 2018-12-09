مدبولي يشهد توقيع اتفاق بين مصر والبنك الآسيوي بقيمة 300 مليون دولار

شرم الشيخ- مصطفى عيد ومنال المصري:

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم البنية الأساسية عبر برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار.

ووقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجين ليكون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، اليوم الأحد، وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

ويأتي هذا الاتفاق استكمالا للاتفاق مع البنك الدولي على توفير 300 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع بإجمالي 600 مليون دولار، بعد أن أتاح البنك الدولي تمويلا بقيمة 550 مليون دولار خلال المرحلة الأولى.

وقالت الوزيرة، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية بالمحافظات الأكثر احتياجا في مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لشريحة محدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن المحافظات المستهدفة هي الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية.

وذكرت الوزيرة أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر احتياجا، بينما يستفيد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.

كما يتضمن المشروع تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من التمويل الرأسمالي السنوي المرتبط بالأداء والمقدم من وزارة الإسكان إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز الاستثمارات ذات الأولوية في مجال الصرف الصحي، بحسب الوزيرة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال تحسين النظم التشغيلية للشركات وتطوير أدائها في النواحي المالية والمؤسسية مع دعم مشاركة المواطنين في التخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية.

كما تهدف الاتفاقية إلى التعرف على متطلباتها المتعلقة بالصيانة والتشغيل، فضلاً عن رفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء، بالإضافة إلى تعزيز إطار عمل أداء القطاع القومي وذلك من خلال تهيئة بيئة العمل لتقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

وتتضمن الاتفاقية أيضا إعداد الدراسات التحليلية ودراسات تطوير السياسات لدعم عملية صناعة القرار في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي لقطاع المياه والصرف الصحي، ودعم بناء القدرات للمؤسسات الرئيسية بالقطاع وتهيئة بيئة العمل بما يضمن تقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وبمزيد من الشفافية.

وقال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إنه حريص على دعم مصر في مجال البنية الأساسية خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة فى أفريقيا في مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين.

وأشار إلى حرص البنك على الاستثمار في رأس المال البشري في مصر أي في صحة الناس وتعليمهم، لأنه أهم استثمار على الأجل الطويل.