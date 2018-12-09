فاروق الباز: البحث العلمي في مصر "خربان"

كتب- محمد علاء الدين:

قال فاروق الباز، عالم الفضاء ومدير مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن الأمريكية، إن البحث العلمي في مصر "خربان".

وأضاف خلال كلمته اليوم الأحد بقمة رايز أب بمقر الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة أن سبب حضوره رايز أب هذا العام، "لأنه يحترم الشباب العربي أكثر من أي شيء آخر في الوطن العربي".

وقال الباز "أي شاب يمكنه أن ينجح ويصل للعالمية مثلما فعلت المهم الاجتهاد، فأنا شخصيًا كنت أذاكر حتى الساعة ١٢ مساء لأكون أفضل من زملائي حتى إن واحدة من بناتي استغربت مني وقالت لماذا تذاكر حتى الآن أنت حتى تذاكر أكثر مني".

وبحسب الباز فإن في مصر نسينا الشباب تمام ولا نمنح لهم المساحة الكافية لوضع حلول خارج الصندوق.

وضرب الباز مثلاً عن الاهتمام بالشباب بالخارج قائلًا إن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كان من يسير رحلة السفينة الفضائية فيها لا يتعدى عمرهم ٢٦ عامًا، ولذلك فإن الشباب المصري قادر على إصلاح مصر.

وقال إن استكشاف الفضاء يصب في مصلحة البشرية ففي عام 1972 بدأنا نأخذ صور الأرض من الفضاء ووجدنا أن في شرق العوينات في مصر بها مياه جوفية واليوم هذه المنطقة تنتج ثلث القمح في مصر وبهذه الطريقة أصبح اكتشاف الفضاء يصب في مصلحة البشرية.

ووفقًا للباز فإن هناك احتمال قائم بوجود حياة أخرى في كواكب أخرى فمثل الشمس هناك آلاف آخرين وبالتالي من الممكن أن يكون هناك ملايين الكواكب الأخرى وهذا مؤشر بوجود حياة أخرى في كواكب أخرى ولكن قد تكون مختلفة عن الحياة على الأرض.

ويرى الباز أن مدرسيه في المرحلة الثانوي والجامعة هم القادة الرئيسين في حياته العملية والذين أثرزا في حياته، ناصحًا الشباب بأن "من يعلم فعليه أن يعلم الناس".

وأضاف: "وأنا صغير في شبابي كنت اشارك في الاضرابات ونتظاهر ضد الملك فاروق".