بنك قناة السويس يخطط لمضاعفة محفظة قروض المشروعات في 2019

كتب- منال المصري ومصطفي عيد:

قال حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك يخطط لمضاعفة حجم محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل لتصل إلى 1.8 مليار جنيه مقابل نحو 900 مليون حاليًا.

وأضاف الرفاعي على هامش مشاركته بمنتدى أفريقيا 2018، أن البنك وفر قروض مباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام الجاري، إضافة إلى 300 مليون بشكل غير مباشر في صورة خطابات ضمان وخدمات فنية.

وأِشار الى اعتزام البنك زيادة عدد فروعه إلى 50 فرعًا بنهاية العام المقبل، مقابل 41 فرعًا حاليا دون أن يفصح عن الاستثمارات المرصودة.

وذكر أن البنك يستهدف تدبير تمويلات جديدة لعدة شركات عاملة بقطاعات البترول والكهرباء والبنية الأساسية والتأجير التمويلي.

وأضاف أن البنك نجح في رفع محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 21.1% لتسجل نحو 12.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.2 مليار جنيه في ديسمبر 2017، مدعومًا بزيادة في محفظة القروض المشتركة بلغت 1.7 مليار جنيه لتصل إلى 4.8 مليار جنيه في سبتمبر 2018.

وأوضح أن الزيادة في القروض تحققت بدايةً من الربع الثاني من العام، مما انعكس إيجابيًا على أرباح البنك في هذه الفترة، و يظهر ذلك من خلال نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 19% خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني.