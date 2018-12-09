توقيع عقد تأسيس صندوق جديد بشرم الشيخ للاستثمار في الشركات الصغيرة

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

وقع أحمد الألفي، رئيس شركة صواري فنتشرز، اتفاقا مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، وممثلي الصندوق التنموي الإنجليزي، وصندوق النمو الهولندي، وصندوق التنمية الفرنسي، لتأسيس صندوق "صواري فنتشرز شمال أفريقيا 1" للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

والصندوق الجديد، برأسمال 35 مليون دولار، وسيقوم بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة وتقنيات الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الإنترنت.

وقال أحمد الألفي إن شركته بصدد توقيع اتفاقية خاصة بصندوق رأسمال جديد آخر تحت اسم "صواري فنتشرز مصر ١" مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن استثمارات الصندوقين مجتمعين ستبلغ في مصر نحو مليار جنيه، يتم ضخها في قرابة 25 شركة في مرحلة النمو، و١٠٠ شركة ناشئة من خلال مسرعة الأعمال "فلات 6 لابس"، توفر 10 آلاف وظيفة، ومن المتوقع أن تُسجل بدعم من الاستثمارات الجديدة 100 براءة اختراع على المستوى العالمي.