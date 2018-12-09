مصر وأوغندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الاستثمار الأوغندية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.

ووقع المذكرة كل من محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيلا موغينزي، نيابة عن المدير التنفيذى لهيئة الاستثمار الأوغندية، وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

ونصت مذكرة التفاهم، على تعزيز علاقات الأعمال وتطوير التعاون المتبادل بين هيئة الاستثمار ونظيرتها الأوغندية، وإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية.

كما نصت المذكرة على تدعيم التعاون الرامي إلى تعزيز الأنشطة الاستثمارية، وإقامة علاقات مباشرة بين دوائر الأعمال في مصر وأوغندا في مجالات الاستثمار، وإتاحة بيانات مجتمعات الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتفعيل المشروعات المشتركة.

وتضمنت مذكرة التفاهم قيام كل دولة بتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار وخاصة في مجال الترويج للاستثمارات.

كما تضمنت الاتفاق على تنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين بهدف دعم التواصل في كل من مصر وأوغندا.

ونصت المذكرة على تعاون البلدين في بذل ما بوسعهم وفى إطار اختصاصهم لتذليل أي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات من خلال تحديد العوائق التي قد تواجه الاستثمارات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها.

كما شملت المذكرة تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية فيما بين الجانبين في مجالات ترويج الاستثمار وخدمات المستثمرين وإعداد الدراسات القطاعية من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمنتديات.

وشملت مذكرة التفاهم، إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها.