"أوراكل" تتفاوض مع 3 بنوك لمدها بحلول تكنولوجية (حوار)

حوار- محمد علاء الدين:

قال وليد عبدالحميد، نائب رئيس شركة أوراكل لحلو التطبيقات في منتطثة الشرق الأوسط، إن أوراكل مصر، تتفاوض حاليا مع 3 بنوك حكومية وخاصة لمدها بحلول الحوسبة السحابية.

وأضاف في حوار مع مصراوي، أن أوراكل لديها حاليا مشروعات قائمة مع 3 إلى 4 بنوك في عدة مجالات منها ميكنة أنظمة الشئون الإدارية وخدمة العملاء باستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وفي حواره مع مصراوي يتحدث عبدالحميد عن جاذبية السوق المصري في الوقت الحالي خاصة مع خطط التحول الرقمي والشمول المالي التي تفتح المجال أمام الشركة للتوسع وضخ استثمارات جديدة.

* كيف ترى فرص النمو في السوق المصري؟

أوراكل تعمل في مصر منذ أكثر من 22 عامًا، وتسعى للتعرف على احتياجات المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وإتاحة أحدث الصيحات العالمية .. وأنا شخصيًا لدي تفاؤل كبير بتولي الدكتور عمرو طلعت وزارة الاتصالات، لاسيما أنه من الشخصيات المؤمنة بأهمية التحول الرقمي، وهناك فرص قوية في مصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن الدولة لديها خطط للتحول الرقمي وكذلك تحقيق الشمول المالي، وهذا يفتح المجال لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

ووفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية "IDC" فإن 73% من الرؤساء التنفيذيين للشركات في مصر حولوا شركاتهم للعمل بشكل رقمي أو لديهم نية لذلك، كما تشير أيضا إلى أن حجم الإنفاق على حلول التكنولوجيا سيصل إلى 4 مليارات دولار في 2020.

وبحسب دراسات مؤسسة "برايس ووتر هاوس"، فإنه من المتوقع أن تساهم حلول الذكاء الاصطناعي في زيادة حجم الاقتصاد العالمي بـ 15 تريليون دولار في 2030، وتستحوذ دول الشرق الأوسط على 2 % منها .

* هل هناك تعاون بين الشركة ووزارة الاتصالات؟

لدينا تعاون مع العديد من الجهات الحكومية والوزارات، ووزارة الاتصالات واحدة منهم وخلال معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي أطلقنا مبادرة لتدريب نحو 200 شاب من خريجي الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في المعهد القومي للاتصالات وشركة نكست أكاديمي للتدريب.

ومن المخطط تدريب وتأهيل 50 شابًا كل 3 شهور للسوق، وإتاحة وظائف لهم لدى شركائنا من الشركات المحلية في مصر ..وإذا أثبتت المبادرة نجاحا فقد يتم تجديدها، وخلالها سيتلقى المتدربين كورسات تدريبية عن حلول "أوراكل" داخل الشركة كمرحلة أولى لمدة 3 إلى 4 أيام ثم يتلقى المتدرب دورات متخصصة عن عالم الأعمال بالأكاديمية ويحصل على شهادة معتمدة.

* هل هناك نقص في الكوادر البشرية المدربة على حلول الحوسبة السحابية في مصر؟

هناك أكثر من 70 مؤسسة كبيرة تعمل بتكنولوجيا الحوسبة السحابية من عملائنا في المنطقة ولذلك هناك طلب على الكوادر البشرية المتخصصة في هذه الصناعة ولاسيما أنها من الصناعات الحديثة، وتتميز العمالة المصرية بانخفاض تكلفتها مقارنة بالأسواق الأخرى كالهند ورومانيا، وتعدد اللغات التي يتقنها المصريون.

* ما القطاعات التي ستركز عليها أوراكل في مصر؟

أوراكل ستركز على قطاعات الاتصالات والبنوك والمقاولات والشركات الصناعية والبترول والتوزيع، خاصة أننا نوفر حزمة متنوعة من حلول السحابة سواء عن طريق بيع الرخصة للشركات بالكامل أو تحمل جزء من مهام العملاء "ONPREMISE" أو الجمع بين الإسلوبين معا .

* ما هو عدد عملائكم بمصر؟

عدد المؤسسات التي نعمل معها بنظام إدارة البيانات باستخدام الحوسبة داخليا يتجاوز 200 جهة في مصر تضم وزارات حكومية منها وزارة المالية.

* ما أبرز المنتجات الجديدة للشركة؟

منذ شهر تقريبا قمنا بإطلاق حل متكامل لإدارة قواعد البيانات من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية تحت اسم"oracle anonymous database" وهو مزود بأكثر من روبوت يقوم بالتصدي لأي هجمات إلكترونية أو هاكرز أوتوماتيكيا .

كما طرحنا منتجات أوراكل الجديدة بتكنولوجيا البلوك تشين والـ “voice interface”والذكاء الاصطناعي.

* ما عدد شركائكم في مصر من الشركات المحلية؟

في قطاع الحوسبة السحابية وتطبيقاتها لدينا ما بين 18 و20 شريكًا معتمدًا، ونساعدهم من خلال تقديم خدمات الدعم الفني والمادي، وإطلاعهم على آخر التطورات العالمية .

* هل هناك خطط للتوسع في مراكز البيانات في مصر؟

أوراكل تمتلك 20 مركز داتا سنتر على مستوى العالم منها مركز سيتم افتتاحه في مدينة أبوظبي، فبراير 2019 ، واستغرق بنائه أكثر من 6 سنوات لخدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط، ويخدم أوروبا مركزين في ألمانيا وإنجلترا، ولذلك ليس لدينا خطط في القريب العاجل الاستثمار في هذا الجزء بمصر.

* هل حلولكم التكنولوجية تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

بالطبع لدينا منتجات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومؤخرًا قررت الشركة إنشاء وحدة أعمال لإدارة حلول الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب أخرى للشركات متناهية الصغر خاصة مع زيادة عدد تلك الكيانات وتنامي حجم نشاطها.

وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 25% من حجم أعمال أوراكل فى مجال التطبيقات ومن المرجح زيادة تلك النسبة فى مصر، ومؤخرًا طورنا حل تكنولوجي للشركات متناهية الصغر التي لا يزيد عدد موظفيها عن 30 فردا يحمل اسم "NETSUITE" ولدى الشركة مركزا لتقديم خدمات الدعم الفني للعملاء في مصر داخل القرية الذكية بـ 6 أكتوبر.

* الذكاء الاصطناعي يخيف الكثير من الناس بسبب اعتماده على البيانات؟

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قائمة على البيانات المحللة لابتكار حلول وخدمات جديدة وهذا توجه عالمي، والتكنولوجيا الجديدة سمحت لمهندس تكنولوجيا المعلومات، أن يلعب دور آخر بدلا من كتابة الأكواد، كما أن كافة البيانات المحفوظة على السحابة مشفرة بالكامل ولايحق لأحد استخدامها سوى أصحابها فقط .

* ما خططكم للتوسع في مصر الفترة المقبلة؟

هناك تحسن ملحوظ في المناخ الاستثماري واستقرار في الأوضاع الاقتصادية فضلا عن وجود العديد من فرص النمو، ولذلك بدأنا تعيين 50 مهندسا وتقنيا جدد من أجل توسيع أعمالنا.

* ما حصتكم السوقية من حلول تطبيقات الحوسبة السحابية؟

نستحوذ تقريبا على 40% من السوق المحلية وكذلك في منطقة الخليج والسعودية.

* ما أبرز الأسواق الواعدة خلال الفترة المقبلة أمام الشركة في المنطقة؟

مصر والأردن من الأسواق الواعدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.