التضامن: غدًا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

القاهرة- مصراوي:

تبدأ وزارة التضامن غدًا الاثنين صرف معاشات شهر ديسمبر، للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.5 مليون مستحق، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وقال البيان إن الوزيرة غادة والي، تابعت انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر في جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الحالات التي صرفت المعاشات حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري بلغت 4.38 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6.07 مليار جنيه.

وانقسمت هذا العدد ما بين 724.23 ألف حالة صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي بقيمة إجمالية 1.12 مليار جنيه، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكيناتATM 1.53 مليون حالة بقيمة إجمالية 1.77 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.12 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.17 مليار جنيه .