البنك الدولي: التمويل الجديد لمصر يهدف لدعم القطاع الخاص

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

قال وليد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تمويل المليار دولار الذي وافق عليه مؤخرا لمصر هو بمثابة دعم للقطاع الخاص لمساعدة الاقتصاد المصري على التقدم بعد وقف على قدميه إثر 3 سنوات من الإصلاحات الجذرية والعميقة.

وأضاف بلحاج في تصريحات على هامش منتدى أفريقيا 2018، اليوم الأحد، أن سير الاقتصاد المصري على قدميه يتحقق من خلال دعم القطاع الخاص والمواطن المصري الداخل في هذا القطاع خاصة في مجال الابتكار.

وذكر أن هذا التمويل يختلف عن التمويل السابق الذي قدمه البنك لمصر خلال السنوات الأخيرة، أن هذا التمويل يستهدف المساهمة في أن يقوم القطاع الخاص بدوره في الاقتصاد المصري، بعد أن أصبح الاقتصاد أكثر استقرارا وهو ما كان يستهدفه التمويل السابق.

وكان البنك الدولي أعلن في بيان صحفي منذ أيام، عن نيته تقديم مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وقال البنك في البيان، إن الدعم الجديد سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وفي الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.

ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة، وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية، بحسب بيان البنك.

وقال البيان إن القرض سيساعد على تنمية القطاع الخاص لتمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية الصادر بعنوان "مصر تنطلق".