أسعار الذهب تواصل الارتفاع نحو أعلى مستوياتها خلال العام

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد بالسوق المحلي، جنيهًا واحدًا مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب في مصر ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 623 جنيهًا مقابل 622 جنيهًا بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 534 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 إلى 712 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4984 جنيهًا، بحسب نجيب.

وتوقع نجيب أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع غدًا، ثم تعاود للانخفاض خلال الأيام التالية.

وعالميًا، اليوم والأمس هما العطلة الرسمية للبورصة العالمية، لكن الأسعار كانت قد قفزت بنهاية الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى في 5 أشهر بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أمريكا، واتجاه البنك المركزي الأمريكي لرفع بطيء للفائدة خلال العام المقبل.