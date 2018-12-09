أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

أسعار الذهب تواصل الارتفاع نحو أعلى مستوياتها خلال العام

01:34 م الأحد 09 ديسمبر 2018
أسعار الذهب تواصل الارتفاع نحو أعلى مستوياتها خلال العام

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد بالسوق المحلي، جنيهًا واحدًا مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب في مصر ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 623 جنيهًا مقابل 622 جنيهًا بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 534 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 إلى 712 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4984 جنيهًا، بحسب نجيب.

وتوقع نجيب أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع غدًا، ثم تعاود للانخفاض خلال الأيام التالية.

وعالميًا، اليوم والأمس هما العطلة الرسمية للبورصة العالمية، لكن الأسعار كانت قد قفزت بنهاية الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى في 5 أشهر بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أمريكا، واتجاه البنك المركزي الأمريكي لرفع بطيء للفائدة خلال العام المقبل.

أسعار الذهب اتحاد الغرفة التجارية نادي نجيب

الخبر التالى:

البنك الدولي: التمويل الجديد لمصر يهدف لدعم القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان