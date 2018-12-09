"غرفة القاهرة" تشكل لجنة لدراسة وضع وثيقة تأمين على حياة وممتلكات التجار

كتبت- منار الرخ:

شكلت غرفة القاهرة التجارية لجنة لدراسة وضع وثيقة تأمين جماعية على حياة وممتلكات التجار بالتعاون مع بعض شركات التأمين، بحسب البيان من الغرفة.

وقالت الغرفة إن اللجنة تتشكل من أعضاء متخصصين وقانونيين وشركات تأمين بجانب أعضاء إداريين لاستكمال كافة المستندات المطلوبة.

وقال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن هذه الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذي تم تنفيذة بالغرفة منذ 6 سنوات ولاقى نجاحا كبيرا بين التجار.

وأضاف أن هذه الخطوة تعيبر خطوة تطويرية لمشروع الرعاية الطبية الذي نسعى إلى تطويره بشكل مستمر بحيث يقدم أفضل خدمة المجتمع التجاري .

وبحسب العربي فإن الاستفادة من هذه بوليصة التأمين سيكون رسميا عقب الانتهاء من الدراسة بشكل كامل ومفصل خاصة أن توقيع الوثيقة مع شركة التأمين له شروط.

وتتضمن هذه الشروط موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بحسب البيان.

وقال العربي إن هذه الوثيقة ستكون أكبر بوليصة تأمين جماعية على الممتلكات والحياة لأنها تغطي قرابة 119.3 ألف تاجر.

وستشمل الوثيقة التأمين على الممتلكات "الحريق والحريق الناتج عن انفجار والاشتعال الذاتي والشغب والاضرابات الأهلية والاضرابات العمالية وحالات السطو"، بينما يشمل التأمين على الحياة حالات "الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم".

وسيستفيد من هذه الوثيقة التجار المسددين لاشتراكات الغرفة لعام 2019 ، على أن يدفع التاجر مبلغ سنوي تقدر قيمته 50 جنيهًا للتأمين على الممتلكات و٥٠ جنيهًا للتأمين على الحياة ليصل المبلغ النهائي إلى ١٠٠ جنيه سنويًا.