وزير التجارة والصناعة يلتقي مع نظيرة الجزائري لمناقشة سبل التعاون بين البلدين

كتبت- دينا خالد:

عقد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات بمدينة شرم الشيخ، مع وزير التجارة الجزائري، يوسف يوسفي، لمناقشة أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصناعي، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وقال نصار، إن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتوافرة في كلا البلدين بهدف إحداث تكامل وشراكة بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص

وأشاد وزير التجارة الجزائري، بأهمية مشاركته في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا المقام حاليًا في شرم الشيخ.

وأضاف يوسفي أن هناك فرصاً كبيرة أمام البلدين لتحقيق طفرة في تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين.

وأشار يوسفي إلى أن الجزائر قد خطت خطوات كبيرة فى مجالات الصناعات الهندسية والإلكترونية والنسيجية وكذا الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية، فضلا عن صناعة مواد البناء سواء الأسمنت أو الحديد.

لافتا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المجالات الرئيسية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة وأن مصر تمتلك إمكانات كبيرة وهائلة فى هذا القطاع الواعد .