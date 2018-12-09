بـ 10 مليارات جنيه.. السويدي إلكتريك تعلن تفاصيل مشروعها مع قناة السويس

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة السويدي إليكتريك اليوم الأحد إن شركتها التابعة، السويدي للتنمية الصناعية- العين السخنة، وقعت أمس عقد تطوير وتنمية وتحويل 10 آلاف كيلومتر مربع بأرض المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال بيان للشركة اليوم الأحد إنه سيتم تخصيص الأرض بنظام المشاركة وتحويل حق الانتفاع للمستثمرين وبنظام المراحل، وذلك لإنشاء مدينة صناعية متكاملة الخدمات والمراقق على المساحة المخصة بالإضافة إلى تسويقها عالميًا ومحليًا.

وقدرت الشركة التكلفة الاستثمارية لأعمال تنمية وتطوير المشروع بحوالي 10 مليارات جنيه، لتطوير وتنمية وتسويق المساحة المخصصة خلال 10 سنوات، بحسب البيان.

وقال إن المدينة الصناعية المتكاملة ستعمل على جذب وتوفير حوالي 150 ألف فرصة عمل.

وكانت السويدي قد وقعت العقود أمس على هامش مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2018.