الدولار يتراجع في بنك كريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 9 بنوك عاملة في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، قرشا واحدا، إلى 17.86جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وهو نفس سعر تعاملات الأمس.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.