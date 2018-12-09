تراجع الطماطم وارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والبرتقال البلدي والبرتقال أبو سرة بين 25 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، والبرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا بين 50 قرشًا وجنيه، ليتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4.5 و7.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

البطاطس بين 3 و7 جنيهات.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.