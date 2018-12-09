ارتفاع البوري وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 20 و23 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و65 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا.