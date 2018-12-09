وزير المالية يبحث مجالات التعاون مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

التقى محمد معيط، وزير المالية، مع جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على هامش افتتاح منتدى أفريقيا المقام حاليًا في شرم الشيخ، بحسب ما بيان لوزارة المالية اليوم الأحد.

وقال البيان إن معيط عرض على رئيس البنك الآسيوي فرص التعاون المتاحة حاليًا بين مصر والبنك للاستثمار في البنية التحتية خاصة في 5 قطاعات وهي تطوير السكك الحديدية وتحديث شبكة أتوبيسات النقل العام والتوسع في إنشاء خطوط مترو الأنفاق وتحديث وتطوير الموانئ والمطارات المصرية وتنمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتناول اللقاء نتائج الاجتماعات التي أجراها وفدًا رفيع المستوى للبنك الآسيوي مع كبار المسئولين بالحكومة المصرية خلال زيارته القاهرة نهاية الشهر الماضي، بحسب البيان.

ونقل البيان عن رئيس البنك الآسيوي سعادته بنجاح تعاون البنك مع مصر في قطاعي الصرف الصحي والطاقة الشمسية، لافتًا إلى اهتمام البنك بفرص أخرى للتعاون بين الجانبين في قطاعات البنية التحتية والتنمية الصناعية وتطوير المرافق العامة.

ودعا رئيس البنك الأسيوي لضرورة اهتمام مصر والدول النامية عمومًا بتطوير القطاع الإنتاجي والصناعي لما له من أثار قوية على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وحث رئيس البنك الآسيوي مصر على ضرورة إيجاد فرص تنافسية واستغلال البنية التحتية بمصر خاصة قناة السويس التي يمكن الاعتماد عليها عند الانتهاء من مشروعات تنمية محور المنطقة الاقتصادية للقناة لتكون حلقة الربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن رئيس البنك أكد دعمه الكامل للفرص والمشروعات التي تخطط الحكومة المصرية لإقامتها خاصة ما يتعلق بتطوير الموانئ والمطارات، مشيرًا إلى أهمية تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مركز إقليمي للنقل الجوي للربط بين جنوب أفريقيا وقارتي أسيا وأوروبا.

وقال رئيس البنك إن مصر تمتلك أراضي صحراوية شاسعة يمكن استغلالها في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

يذكر أن حجم استثمارات البنك تبلغ حاليا 5 مليارات دولار موزعة على 28 مشروعًا في العديد من الدول.

كما يسهم البنك حاليًا فى تمويل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقيمة 210 مليون دولار بخلاف التوقيع بالأحرف الأأولى على اتفاق لمساهمة البنك الأسيوي في تمويل مشروع للصرف الصحي بالتعاون مع البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار.