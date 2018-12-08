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    مصر توقع اتفاقية مع البنك الأوروبي لتمويل تطوير مصرف كيشنر بقيمة 148 مليون يورو

    08:21 م السبت 08 ديسمبر 2018
    مصر توقع اتفاقية مع البنك الأوروبي لتمويل تطوير مصرف كيشنر بقيمة 148 مليون يورو

    مصر توقع اتفاقية مع البنك الأوروبي

    شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:
    تصوير – هاني رجب:

    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر بقيمة إجمالية 148 مليون يورو المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

    ووقع على العقد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسوما شكرباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى أفريقيا 2018 المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.

    ويهدف المشروع لتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل.

    ويُعد "كتشنر" أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقية المياه بالمصرف حوالي 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.

    وذكرت وزيرة الاستثمار، أن مشروع مصرف كتشنر في منطقة دلتا النيل يهدف من خلال الاستثمارات إلى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف.

    وقالت إن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.

    البنك الأوروبي مصرف كيشنر مجلس الوزراء منتدى افريقيا سحر نصر سوما شكرباتي

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