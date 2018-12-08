سويڤل وفاليو يقدمان حافلات بالتقسيط بالشراكة مع صندوق التمويل السعودي

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي سويڤل، وفاليو، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، لإتاحة خدمات البيع بالتقسيط للحافلات للمتعاقدين مع شركات النقل التشاركي.

جاء ذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018 المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا للبروتوكول سيقوم صندوق التمويل السعودي بتوفير التمويل من خلال البنك المصري لتنمية الصادرات، فيما تقوم شركة ڤاليو بتلقي طلبات التقسيط ودراستها للسائقين المتعاقدين مع شركة سويڤل للنقل الجماعي.

وسيتم تمويل شراء السيارات بسعر فائدة ٥٪، لتكملة مبادرة الصندوق في تنشيط سوق العمل في مصر.

ويأتي البروتوكول ضمن نطاق منحة المملكة العربية السعودية للمساهمة في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين لجنة إدارة المنحة، وشركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط.

وتهدف هذه المنحة إلى تمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل بدخول مُجزية، وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي والمساهمة في تحديث وتطوير شبكات النقل التشاركي لتوفير خدمة نقل متميزة للمستهلك النهائي.

وكانت المنحة قد وفرت تمويل لشراء سيارات جديدة للمتعاقدين مع شركة أوبر خلال التسعة أشهر الماضية، بشروط تعاقد متطابقة مع بروتوكول اليوم، ولكن مع شركات نيسان و هيونداي.

ووفقًا للبروتوكول ستقوم شركة سويڤل للنقل التشاركي بالإعلان عن برنامج الإقراض وشروط التقديم للسائقين، وستقوم بإفادة شركة ڤاليو بمعلومات عن السائقين الراغبين في الاشتراك في البرنامج لتيسير الموافقة على خدمة تقسيط السيارة، بعدها تقوم شركة ڤاليو بدراسة السائقين المُتقدمين للبرنامج، ومنح الموافقة على البيع بالتقسيط.