وزير الصناعة يبحث مع "كانون" إقامة خط إنتاج للشركة في مصر

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت، إن الوزير عمرو نصار بحث مع ستيفانو زينتي الرئيس التنفيذي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة كانون العالمية، زيادة تواجد الشركة، والبدء في إقامة خط لإنتاج وتجميع منتجاتها في مصر.

كما شمل اللقاء، على هامش مؤتمر "منتدى أفريقيا 2018" بشرم الشيخ، بحث تصدير منتجات شركة كانون من مصر للأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية، بحسب البيان.

والتقى نصار، وزير التجارة التونسي عمر الباهي، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإزالة التحديات التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين ، بحسب البيان.

وقال نصار إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية و38 مليون دولار واردات من تونس.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطور والنمو في التعاون الاقتصادي بين الجانبين خاصة في ظل توافق الرؤى بين المسؤولين في البلدين للدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.

وقال الوزير التونسي، إن بلاده تسعى لزيادة معدلات الصادرات التونسية إلى السوق المصري خاصةً وأن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشدة لصالح مصر، بحسب البيان.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل لجان المواصفات بالبلدين لتسهيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الجانبين والتحقق من شهادة المنشأ ومن ثم تسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية.

ودعا الوزير التونسي، نظيره المصري، للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادي الافريقى الذي يُعقد بتونس منتصف شهر يونيو المقبل .