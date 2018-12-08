وزير الاتصالات: دعم الدولة لرياة الأعمال لم يعد ترفًا

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دعم الدولة لريادة الأعمال لم يعد ترفاً ولهذا تعمل الوزارة على تشجيع الفكر الابتكاري للشباب وتحفيزهم من خلال نشر ثقافة العمل الحر واعداد البيئة الداعمة له.

وأضاف طلعت خلال كلمته التي القاها خلال حفل إعلان أفضل 100 شركة رائدة بأفريقيا اليوم السبت بشرم الشيخ أن برامج الوزارة وأنشطتها لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب تستند على 3 ركائز رئيسية هي بناء قدرات الشباب، وتوفير البيئة الداعمة للإبداع وريادة الأعمال، وتوفير التمويل المطلوب لتأسيس الشركات الناشئة.

واستعرض وزير الاتصالات خلال كلمته البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة في إطار الركيزة الأولى الخاصة ببناء قدرات الشباب وأهمها تنفيذ المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتنمية قدرات وتأهيل ١٠ آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس ١٠٠ شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال، فضلا عن إطلاق أكاديمية تدريب لكافة شباب القارة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع "فيما يخص الركيزة الثانية الخاصة بتوفير البيئة الداعمة لريادة الأعمال؛ فإنه قد تم تدشين 8 مجتمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من أجل تحقيق تعاون بين الأكاديميين والشباب والشركات لخلق مشروعات".

كما تم إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع والتي نتج عنها تأسيس مجمعين أحدهما بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والآخر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز معمل الأمم المتحدة الإقليمي بالقرية الذكية لرعاية الابداع التكنولوجي في أفريقيا بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة لتنمية مهارات الشباب من كافة أنحاء القارة الافريقية بما يساهم في بناء حلول تكنولوجية وابتكارية للتحديات التي تواجهها دول القارة.

وأضاف الوزير أن الركيزة الثالثة تتمثل في توفير التمويل للشركات الناشئة من خلال البرامج التي تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بالإضافة الى التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال مبادرة فكرتك شركتك حيث شهدت الاسابيع الماضية استقبال 20 شركة سيتم امدادها بالتمويل لتطوير أعمالها.