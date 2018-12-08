محافظ جنوب سيناء: إطلاق اسم أمير الكويت على شارع بشرم الشيخ ردا للجميل

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إن المحافظة بصدد تسمية أحد الشوارع باسم أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح "ردًا للجميل"، بسبب الدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية في مشروع تنمية سيناء.

وأضاف أنه سيبحث اليوم الاتفاق على موقع هذا الشارع، كما أنه من المنتظر افتتاح ميدان أفريقيا مساء اليوم بشكل رسمي، تزامنا مع انعقاد منتدى أفريقيا 2018.

جاء ذلك على هامش توقيع مصر والصندوق الكويتي للتنمية، اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

ووقع الاتفاقيتين كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.