أسعار الذهب في مصر تقفز لأعلى مستوى لها منذ بداية العام

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بالسوق المحلي، إلى أعلى مستوى لها في العام الجاري.

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب في مصر ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 622 جنيهًا وهو أعلى سعر له منذ بداية العام، نتيجة قفزة الأسعار في البورصة العالمية بنحو 8 دولارات خلال تعاملات الأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 533 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 إلى 710.9 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4976 جنيه.

وعالميًا، قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة، لأعلى مستوى في 5 أشهر بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أمريكا.

وقالت وكالة رويترز، أن الذهب ارتفع مع هبوط الدولار في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة وهو ما يعزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يسير بخطى بطيئة في زيادة أسعار الفائدة العام القادم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1249.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من يوليو.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.72% لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأوقية. ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار.

وتعافى المعدن الأصفر، الذي يعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الاضطرابات المالية والاقتصادية والشكوك الجيوسياسية، حوالي 7% من أدنى مستوياته في 19 شهرا التي هوى إليها في منتصف أغسطس.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 2 بالمئة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا.