المصرية للاتصالات توقع اتفاقا مع ليكويد تليكوم باستثمارات 400 مليون دولار

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، مذكرة تفاهم، اليوم السبت، مع شركة ليكويد تليكوم - مجموعة الاتصالات العاملة في أفريقيا- باستثمارات من الأخيرة بقيمة 400 مليون دولار.

وتهدف مذكرة التفاهم وضع الإطار العام للتعاون المستقبلي في 3 مجالات تشمل إنشاء مراكز البيانات، والتمويل الاستثماري في مجال البنية التحتية، وتطوير تطبيقات الشمول المالى.

ووقع على مذكرة التفاهم أحمد البحيري العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ونيك روديك الرئيس التنفيذي لمجموعة ليكويد تليكوم، وذلك على هامش فعاليات منتدى أفريقيا 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشمل مجالات التعاون؛ شراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مراكز إفريقيا للبيانات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ليكويد تليكوم، للتعاون في بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة في أنحاء مصر.

ومن المتوقع أن تضيف هذه الشراكة سعات كبيرة جديدة لمراكز البيانات لتلبية النمو المتزايد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وستساهم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خبراتها المحلية وخدمات الاتصالات والأراضي اللازمة لبناء مراكز البيانات، بينما ستقوم الشركتان بالتعاون لإعداد نموذج للشراكة يتناسب مع أهداف الطرفين في المجالين الآخرين.

وتعتزم شركة ليكويد تليكوم استثمار مبلغ الـ 400 مليون دولار في جميع تلك المشاريع المقرر تنفيذها وفقا للتعاون المشترك كجزء من مبادرة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وقالت سحر نصر، إن هذه الاتفاقية الاستثمارية بنحو 400 مليون دولار تستهدف ضخ استثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن خلال منتدى افريقيا 2018 سيتم تنظيم جلسة عن تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الوزيرة، أن مصر حريصة على زيادة التعاون مع أفريقيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ودعم أي إصلاحات في هذا القطاع، معربة عن تطلعها لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وذكرت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية حريصة على دعم التنمية من خلال دعم مشروعات القطاع الخاص، ومنها البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

وقال وزير الاتصالات إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات، نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة البيئة التشريعية والمناخ الملائم لنمو الاستثمارات، مستعرضا اهم المقومات التي تتمتع بها مصر لإقامة صناعة قوية لمراكز البيانات الضخمة.

وأضاف أن من بين هذه المميزات موقع مصر الجغرافي المتميز، ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية بأراضيها؛ مشيرا إلى أن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ستساهم في تنمية صناعة مراكز البيانات الضخمة من أجل توظيف ذلك الكم الهائل من البيانات، بما سيساعد على إيجاد فرص جديدة للشباب لخوض غمار علوم البيانات وتحليلاتها.

وقال نيك روديك الرئيس التنفيذي لمجموعة ليكويد تليكوم: "إن التوسع في انتشار العلامة التجارية لمراكز أفريقيا للبيانات في شمال أفريقيا لأول مرة يدل على نيتنا للتواجد في جميع الدول الأفريقية".

وأضاف: "نشعر بالسعادة للشراكة مع المصرية للاتصالات لنقدم مراكز تقديم البيانات ذات المستوى العالمي في مصر لنتمكن من استيعاب المتطلبات المتزايدة لمقدمي الخدمات السحابية العالمية ومقدمي الاتصالات والمؤسسات."

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذه الشراكة ستوفر لكافة الأطراف المساهمة في التحول الرقمي والنمو الاقتصادي لمصر، وأفريقيا والمنطقة.

وأضاف أن هذا المشروع يعد إضافة جديدة لنشاط الشركة المتنامي في مراكز البيانات الذي سيمنح عملاء الشركة تجربة غير مسبوقة في هذا المجال بمصر.

ومن المقرر أن يتم إنشاء مركز بيانات عالمي في القاهرة على أن يتم الإعلان عن باقي المواقع تباعاً، وسيتصل مركز البيانات في مصر بمراكز البيانات الأخرى التابعة لشركة مراكز البيانات الأفريقية موفراً لعملائها التواصل مع أكبر شبكة مراكز اتصالات في أفريقيا.

وسيساهم وجود المزيد من مراكز خدمات البيانات ومرافقها في مصر في دفع استراتيجية التحول الرقمي في مصر، كما سيساهم في جذب مقدمي الخدمات السحابية العالميين لاستضافة برامجهم السحابية العامة في مصر.

ويوفر الموقع الجغرافي لمصر لمشغلي الاتصالات في العالم الموقع المفضل لتقديم أدني زمن انتقال، وتقديم سعات عالمية كبيرة، بالإضافة إلى أقصر ممرات الاتصالات وأكثرها كفاءة من أفريقيا إلى أوروبا ، كما اثبتت الشركة المصرية للاتصالات على مدار السنوات الماضية ببنيتها التحتية المتطورة أنها الشريك المفضل للعديد من مشغلي الاتصالات في العالم.

وتدير شركة أفريقيا لمراكز البيانات أحدث مراكز البيانات في مناطق تجارية رئيسية مثل جوهانسبرج، وكايب تاون، ونيروبي، وهراراي بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 19 ألف متر مربع، و80 ميجاوات من الطاقة.