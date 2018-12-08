مدحت نافع لمصراوي: 45 مليون دولار تكلفة تقديرية لتطوير "الدلتا للصلب"

كتبت- شيماء حفظي:

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن التكلفة الاستثمارية التقديرية لتطوير شركة الدلتا للصلب تبلغ نحو 45 مليون دولار.

وأوضح نافع، في تصريحات لمصراوي، أن "شركة دلتا للصلب لها روشتة خاصة، الوزير هشام توفيق بنفسه مشرف على مقترح تطويرها، خطة التطوير تصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 45 مليون دولار ، وهذا رقم تقريبي وليس نهائيًا".

وقال رئيس الشركة القابضة، إن الخطة تتضمن استغلال أصول الشركة غير المستغلة "وضعنا تصورًا لاستغلال أصول الشركة "صناعي- عقاري" .. وسننتهي من التخصيص خلال أيام".

وأضاف نافع: "بشكل عام لدينا حلول غير تقليدية لتمويل تطوير الشركة".

ونستهدف رفع إنتاج الشركة إلى 500 ألف طن سنويًا، مقارنة بـ 250 ألف طن نستهدفها حاليًا في حين أن إنتاج الشركة كان 50 ألف طن سابقًا، بحسب نافع.

كما تستهدف الشركة التعاقد على إضافة مسبك جديد للشركة، بمواصفات عالمية، ليرفع إنتاج الشركة حاليا من أقل من ألف طن سنويًا إلى نحو 10 آلاف طن سنويًا، وفقًا لنافع.

وتعمل شركة الدلتا للصلب، في إنتاج ودرفلة حديد التسليح بجميع أنواعه ومواسير الزهر، وبلغت خسائرها في العام المالي 2017-2018 نحو 76.7 مليون جنيه مقابل 48 مليون جنيه العام المالي السابق.