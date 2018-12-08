3.3 مليار دولار إجمالي تمويلات الصندوق الكويتي للتنمية لـ 48 مشروعًا بمصر

شرم الشيخ-منال المصري ومصطفي عيد:

قال عبدالله خليل، المدير الأقليمي للدول العربية في الصندوق الكويتي للتنمية، إن الصندوق ضخً تمويلات لمصر بقيمة تتجاوز 3.3 مليار دولار مند عام 1964 وحتى يوليو الماضي.

وأشار على هامش انعقاد مؤتمر منتدى أفريقيا 2018 اليوم السبت بشرم الشيخ أن هذه التمويلات استفاد منه 48 مشروعًا في برامج ومشروعات مختلفة مثل الكهرباء وتحلية المياه والسكك الحديدية والنقل البحري والحديد والصلب.

وأوضح أن سيناء استحوذت على تمويلات تجاوزت 756 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات بدأت من مارس 2016 حتي يوليو الماضي.

وتتراوح هذه التمويلات الموجهة لسيناء بين 98.6 مليون دولار لمشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه وسيناء ومشروع بقيمة 119 مليون دولار وإنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد ومشروع بقيمة 62.9 مليون دولار لتمويل محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد قرض ثاني ومشروع بقيمة 42.5 مليون دولار لتمويل تطوير منظومة مياه الشرب في العريش ومشروع بقيمة 204 ملايين دولار لتمويل طريق النفق في شرم الشيخ ومشروع بقيمة 59.5 مليون دولار لتمويل طريق عرضي رقم 4 ومشروع بقيمة 170 مليون دولار لتمويل إنشاء منظومة مياه بحر البقر.