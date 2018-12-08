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30 مليار دولار إجمالي استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

12:24 م السبت 08 ديسمبر 2018
30 مليار دولار إجمالي استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الفريق مهاب مميش

شرم الشيخ - منال المصري ومصطفى عيد:

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إجمالي حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بلغ 30 مليار دولار لعدد 164 مشروعا في قطاعات مختلفة.

وأضاف مميش، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر ومنتدى أفريقيا 2018 لدول تجمع الكوميسا، اليوم، أن المنطقة الاقتصادية تستهدف نمو حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية إلى 100 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم إلغاء رسوم القيمة المُضافة على الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بهدف تحفيز جذب استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية.

وأوضح مميش، أن الصين والدول العربية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي استثمارات المنطقة الاقتصادية، وأن إجمالي الاستثمارات المصرية تستحوذ على 25% من إجمالي استثمارات المنطقة.

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