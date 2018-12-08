"الكويتي للتنمية" يرصد 57 مليون دولار لتمويل مشروعات بـ 3 دول

شرم الشيخ- منال المصري ومصطفى عيد:

يوقع الصندوق الكويتي للتنمية، خلال مشاركته بمنتدى "أفريقيا 2018" لدول تجمع الكوميسا، 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة 57 مليون دولار مع دول مدغشقر، وملاوي، وساحل العاج.

وقال عبدالله خليل المدير الإقليمي للصندوق في شمال أفريقيا، في تصريحات على هامش المؤتمر المقام في شرم الشيخ، إن الاتفاقية الأولى ستوقع مع حكومة مدغشقر بقيمة 10 ملايين دولار، فيما ستوقع الثانية مع حكومة ملاوي بـ 17 مليون دولار، والثالثة مع حكومة ساحل العاج بقيمة 30 مليون دولار.

وأضاف أن الصندوق يستهدف المشاركة في مشروعات التنمية بالقارة الأفريقية الفترة المقبلة.