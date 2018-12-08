الاستثمار والتمويل الدولية تختاران أفضل 100 شركة رائدة في أفريقيا

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

أعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، قائمة أفضل 100 شركة رائدة في أفريقيا.

وقالت سحر نصر إن دعم الحكومة لريادة الأعمال هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم رواد الأعمال، واصفة رؤساء الشركات الرائدة الملتحقة بالمبادرة بقادة مستقبل الاقتصاد الأفريقي.

وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن مبادرة اختيار أفضل 100 شركة ناشئة في أفريقيا، سيتبعها العديد من اتفاقيات التمويل والاستثمار من مؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات لهذه الشركات، ما يمكنها من تسريع وتطوير إنتاجها.

وعرض رئيس مؤسسة التمويل الدولية الكتاب الأبيض لرواد الأعمال، الذي يتضمن أفضل التجارب والممارسات لضمان استدامة نجاح ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن أفريقيا قارة شابة بها العديد من الفرص، وأن مؤسسة التمويل الدولية ستواصل دعمها للشركات الناشئة الناجحة في القارة للتحول إلى شركات متوسطة ثم كبرى ثم عابرة للقارات.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دعم الدولة لريادة الأعمال لم يعد ترفا، ولذلك لا تدخر وزارة الاتصالات جهدا لدعم ريادة الأعمال.

وأضاف وزير الاتصالات أن استراتيجية الوزارة لدعم ريادة الأعمال تعتمد على 3 ركائز، الركيزة الاولى هي رفع المهارات عبر التدريب، وتنفيذ توجيهات الرئيس بتدريب الشباب، وتطبيق مبادرته لتدريب 10 آلاف شاب لصناعة الألعاب الرقمية، وإنشاء 100 شركة مصرية وأفريقية لإنتاج الألعاب الرقمية، للحصول على جزء من كعكة إيرادات شركات الألعاب الرقمية، التي تبلغ حوالي 20 مليار دولار سنويا.

وذكر أن الركيزة الثانية هي خلق بيئة حاضنة للإبداع، حيث أقامت الوزارة 8 مجتمعات للإبداع في الجامعات المصرية، تقوم بخلق منتج إبداعي يعتمد على التعاون بين رواد الأعمال والجامعات المصرية ووزارة الاتصالات.

والركيزة الثالثة هي توفير التمويل لدعم ريادة الأعمال، حيث قامت الوزارة بالفعل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإنشاء فرع لمبادرة فكرتك شركتك خاص بشركات الاتصالات، واستقبلت الوزارة بالفعل 20 شركة يتم تقييم التمويل الذي تحتاجه لضمان تطور إنتاجها وحجم أعمالها.

وفي نهاية حفل إعلان أفضل 100 شركة رائدة بأفريقيا قام عدد من رواد الأعمال من كافة أرجاء القارة الأفريقية بعرض تجارب نجاحهم التي مكنتهم من الالتحاق بالمبادرة.