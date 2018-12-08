مشروع رواد 2030 يشارك في احتفال "يوم الابتكار السنوي"

القاهرة – مصراوي:

يشارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، في احتفال "يوم الابتكار السنوي" بجامعة عين شمس.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشروع رواد 2030 سيقدم اليوم جائزة المركز الأول وقيمتها 20 ألف جنيه لأفضل مشروع مبتكر.

وأشارت إلى أن الرؤية المستقبلية أن تكون مصــر بحــــلول عام 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية.

كما شارك مشروع رواد 2030 في قمة "رايز اب" السادسة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، المنعقد بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير القاهرة، والتى تستمر فعالياته لمدة ثلاث أيام بدءا من 7 وحتي 9 ديسمبر الحالي.

وقالت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إلى أن قمة "رايز اب" هي أكبر قمة تهتم بريادة الأعمال في الشرق الأوسط وتشجع القمة على الطموح والواقعية لدى الشباب، وتشجع فكر ومجال ريادة الأعمال، وكيفية أن يكون الشباب من رواد الأعمال على دراية كاملة بالعوائق والفرص الموجودة في مجتمعاتهم.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 200 شركة ناشئة من الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من الخبراء من عدد من الشركات، وتركز فعاليات القمة علي تجارب من أرض الواقع فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب علي تلك التحديات.

يذكر أنه تم إنشاء مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.