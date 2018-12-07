مؤسسة التمويل الدولية ضخت 250 مليون دولار في مصر خلال 6 أشهر

شرم الشيخ - منال المصري ومصطفى عيد:

قال وليد اللبدي مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا، إن المؤسسة ضخت تمويلات لمصر بقيمة 250 مليون دولار خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري.

وأشار اللبدي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، أن التمويلات استفاد منها عدد من الشركات في قطاع الزراعة.

مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، اليوم الجمعة، إن المؤسسة تستهدف ضخ أكثر من مليار دولار لمصر خلال العام المالي الجاري، المنتهي في يونيو القادم.

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي، على هامش توقيع اتفاقية مع شركة فيزيتا، إلى أن التمويلات المستهدف ضخها ستكون في مجالات مختلفة منها الصناعة، والبنية التحتية، والزراعة، وصناديق الاستثمار، والكهرباء بهدف زيادة معدلات التنمية في مصر.

وضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بلغت 1.2 مليار دولار في مصر خلال العام المالي المنتهي في يونيو ٢٠١٨، في عدد من القطاعات المختلفة منها البنوك، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والإنشاءات، وصناديق استثمار مجمعة، بحسب مخلوف.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية أحد أذرع البنك الدولي، وتركز على تمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتتعاون المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة في جميع أنحاء العالم سواء من خلال التمويل او بتقديم الخبرات والدعم الفني.

ووفرت مؤسسة التمويل الدولية خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو الماضي أكثر من 23 مليار دولار للتمويل طويل الأجل في الدول النامية.