اقتصاد الأسبوع| قرار تحت الاختبار.. رفع الدولار الجمركي وزيادة الأسعار

كتبت- شيماء حفظي:

كان قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة غير الأساسية والترفيهية، حدثًا جوهريًا خلال الأسبوع الماضي، فيما أكد مسؤولون وتجار أن القرار سيتبعه زيادة تصل إلى 15% في أسعار تلك السلع، متوقعين أن تطال الزيادة سلعًا أساسية.

لكن محمد معيط وزير المالية، قال إن قرار رفع الدولار الجمركي سيتم تطبيقه لمدة شهر، وسيتم متابعة تأثير القرار على أسعار السلع والتضخم، ومن الممكن التراجع عنه للسلع المؤثرة تضخميًا، ما يعني أن القرار "قيد الاختبار".

وقرر معيط، الجمعة الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية والرفيهية التي وصفها القرار بـ " الاستفزازية" ليكون مساويًا لسعر تداول العملة في البنك المركزي، ورفع سعره من 16 جنيهًا إلى 17.97 جنيه.

وحددت وزارة المالية مدة العمل بهذا السعر بشهر واحد تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وشملت قائمة المنتجات التي اعتبرتها وزارة المالية سلعًا ترفيهية وغير ضرورية، الهواتف المحمولة والحاسب الآلي والأثاث والملابس والأحذية وسيارات الركوب الخاصة والتكاتك والسجائر ومنتجات الخمور، ومنتجات أخرى حددتها الوزارة في أكثر من جدول.

وثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيهًا، وبررت وزارة المالية القرار بهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار.

وتتابعت ردود فعل التجار والمستوردون، وبينهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" التي قالت إن قرار رفع الدولار الجمركي على التبغ "صادم ومفاجئ" وأنها ستدرس تباعته على أسعار السجائر، لكن وزارة المالية أعلنت أن التبغ الخام لا يطبق عليه القرار.

وبعد البيان التوضيحي من المالية، أعلنت الشرقية للدخان أنه لا زيادة في أسعار السجائر نتيجة رفع الدولار الجمركي، لكنه على الرغم من ذلك فإن بعض أنواع السجائر المستوردة سترتفع أسعارها مثل سجائر دافيدوف.

زيادة الأسعار ستلاحق أيضًا الملابس الجاهزة، والسيارات، والهواتف المحمول، وأدوات التجميل، والحواسب الآلية، والأجهزة المنزلية، والأحذية.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الهواتف المحمولة والحاسب الآلي، سترتفع بنفس نسبة الزيادة في سعر الدولار الجمركي، وتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار هذه الأجهزة بين 12 إلى 15%.

كما توقع فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة القارهة التجارية، ارتفاع أسعار الأجهزة المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، مشيرًا إلى ان تلك الزيادة ستمتد للأجهزة المحلية وأن حجم الأجهزة الكهربائية المستوردة يمثل 10% من حجم الأجهزة الموجودة بالسوق المحلي.

ومع التوقع بزيادة الأسعار، طالبت لشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية، وزير المالية ورئيس الوزراء لإعادة النظر في تصنيف الحاسبات الآلية والهواتف المحمولة كسلع ترفيهية وغير أساسية.

لكن على الجانب الآخر، برر وزير المالية قرار الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر على السلع الأساسية.

وقال الوزير في بيان توضيحي أن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررًا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم اتخاذ أي قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين.

وخلال مؤتمر صحفي للوزير، الأحد الماضي، قال معيط، إن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار في مجالات جديدة وتوفير فرص العمل وضمان منافسة عادلة للمنتج المحلي، ويتم تحدد سعر الدولار الجمركي بشكل شهري.

وأضاف معيط، أن الوزارة ستراجع تأثير رفع الدولار الجمركي على السوق و"لو لقينا إن في سلع عملت تأثير تصخمي هندرسها ومعنديش مشكلة نرجع الدولار الجمركي عليها إلى 16 جنيها مرة أخرى".

اقرأ أيضًا:

الشرقية للدخان: زيادة الدولار الجمركي لن تؤثر على أسعار السجائر

بعد رفع الدولار الجمركي.. مستوردون يتوقعون زيادة 15% بأسعار السلع

هل تؤثر زيادة الدولار الجمركي لبعض السلع على معدلات التضخم؟

أبرز السلع التي سيرتفع عليها الدولار الجمركي في ديسمبر (إنفوجرافيك)

المالية تعلن أسعار العملات الأجنبية بعد زيادة الدولار الجمركي

"ثلاجات وملابس وسيارات".. ننشر السلع التي ارتفع الدولار الجمركي عليها

المالية تعلن السعر الجديد للدولار الجمركي بعد زيادته للسلع غير الأساسية

شعبة الاقتصاد الرقمي تطلب استثناء المحمول والكمبيوتر من زيادة الدولار الجمركي

المالية: قرار رفع الدولار الجمركي استمرار لدعم محدودي الدخل وثبات الأسعار

شعبة الكوافير تتوقع زيادة 15% في أدوات التجميل بعد رفع الدولار الجمركي

توقعات بارتفاع أسعار الأحذية 20% بعد زيادة الدولار الجمركي

"بلتون" يتوقع تأثيرا محدودا على التضخم بعد رفع سعر الدولار الجمركي

تعرف على أنواع السجائر التي سترتفع أسعارها بعد زيادة الدولار الجمركي

وزير المالية: "عندنا تلاجات وغسالات محلية.. واللي عايز يستورد يدفع"

بعد ربطه بسعر العملة في البنك المركزي.. ما هو الدولار الجمركي؟

رئيس الغرف التجارية يتوقع زيادة أسعار السلع غير الأساسية بعد رفع الدولار الجمركي

وزير المالية: تطبيق زيادة الدولار الجمركي على السجائر المستوردة

معيط تعليقا على رفع الدولار الجمركي: الرقابة على الأسواق ليست مسؤوليتي