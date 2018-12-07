زيادة في أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور.

وتراوحت الزيادة في الأسعار اليوم الجمعة، بين 50 قرشًا وجنيهًا للكيلو، مقارنة بالجمعة الماشي.

وشملت الزيادة كلا من الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي، والباذنجان.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.25 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا للكيلو.

البطاطس بين 3 و 7 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و 7 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 6 و 8.5 جنيه بانخفاض 50 قرشًا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات بانخفاض جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3جنيهات و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و 5 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7جنيهات، بتراجع جنيه.

الرمان بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.