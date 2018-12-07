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مصدران: أوبك لم توافق بعد على اتفاق نهائي مع طلب إيران لإعفاء

10:52 ص الجمعة 07 ديسمبر 2018
مصدران: أوبك لم توافق بعد على اتفاق نهائي مع طلب إيران لإعفاء

اوبك

القاهرة - وكالات:

قال مصدران في أوبك لوكالة رويترز، إن إيران تبدو العقبة الأساسية في اتفاق أوبك بشأن إنتاج النفط اليوم الجمعة في الوقت الذي لم توافق فيه السعودية، أكبر منتج في المنظمة، بعد على إعفاء طهران التي تخضع لعقوبات أمريكية.

وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول اليوم، مناقشات في فيينا قبل أن تتوجه للاجتماع مع المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا.

ويوم الخميس، فشلت أوبك في الاتفاق على معايير محددة لاتفاق لتقييد الإنتاج.

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